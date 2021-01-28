Власть
В Керчи врачи выступили против объединения трех больниц
Сотрудники Керченской горбольницы №3 выступили против плана объединения медучреждения с первой и второй больницами.
Об этом они сообщили в видеообращении, опубликованном 26 января изданием «Керчь Инфо». Глава Крыма Сергей Аксенов призвал своего заместителя Елену Романовскую разобраться в ситуации.
«Наша керченская городская больница №3 против объединения. Почему за нас решают и ставят нас перед фактом, что мы должны присоединиться к первой и второй больнице? Мы категорически против. У нас работает 600 человек. Почему мы должны сейчас свои кадры разбрасывать по всему городу? Мы очень просим, чтобы на нас обратили внимание, и чтобы мы остались на прежнем своем месте. Мы хотим работать в керченской городской больнице №3, и мы не хотим присоединяться. Этот вопрос поднимается каждый год, нам надоело уже отбиваться, писать. Нам надоело кому-то что-то доказывать. Мы хотим быть самостоятельной больницей, ни от кого не зависеть. Пожалуйста, услышьте нас», – говорится в обращении сотрудников больницы.
Этот вопрос Аксенов поднял на совещании в Симферополе 28 января.
«Любая реорганизация до вывешивания приказа должна быть обсуждена с трудовыми коллективами. Должно быть доведено до людей, что ситуация 100% не ухудшится, а улучшится. Ухудшения не может быть ни при каком объединении. Права трудового коллектива должны быть сохранены», – сказал Аксенов, обращаясь к вице-премьеру Крыма Елене Романовской.
Она ответила, что «это – нерешенный вопрос».
«Министерством здравоохранения в понедельник вывешен приказ о намерениях объединения трех больниц. Речь идет об объединении управленческого аппарата. Никакие решения не будут приниматься, если это будет касаться ухудшения состояния коллектива», – пообещала Романовская.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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