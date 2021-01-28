Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.8
воздух +2
море +10

Власть

В Керчи врачи выступили против объединения трех больниц

18:51 четверг, 28 января 2021
Керчь

Сотрудники Керченской горбольницы №3 выступили против плана объединения медучреждения с первой и второй больницами.

Об этом они сообщили в видеообращении, опубликованном 26 января изданием «Керчь Инфо». Глава Крыма Сергей Аксенов призвал своего заместителя Елену Романовскую разобраться в ситуации.

«Наша керченская городская больница №3 против объединения. Почему за нас решают и ставят нас перед фактом, что мы должны присоединиться к первой и второй больнице? Мы категорически против. У нас работает 600 человек. Почему мы должны сейчас свои кадры разбрасывать по всему городу? Мы очень просим, чтобы на нас обратили внимание, и чтобы мы остались на прежнем своем месте. Мы хотим работать в керченской городской больнице №3, и мы не хотим присоединяться. Этот вопрос поднимается каждый год, нам надоело уже отбиваться, писать. Нам надоело кому-то что-то доказывать. Мы хотим быть самостоятельной больницей, ни от кого не зависеть. Пожалуйста, услышьте нас», – говорится в обращении сотрудников больницы.

Этот вопрос Аксенов поднял на совещании в Симферополе 28 января.

«Любая реорганизация до вывешивания приказа должна быть обсуждена с трудовыми коллективами. Должно быть доведено до людей, что ситуация 100% не ухудшится, а улучшится. Ухудшения не может быть ни при каком объединении. Права трудового коллектива должны быть сохранены», – сказал Аксенов, обращаясь к вице-премьеру Крыма Елене Романовской.

Она ответила, что «это – нерешенный вопрос».

«Министерством здравоохранения в понедельник вывешен приказ о намерениях объединения трех больниц. Речь идет об объединении управленческого аппарата. Никакие решения не будут приниматься, если это будет касаться ухудшения состояния коллектива», – пообещала Романовская.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за сутки зарегистрировали 98 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.

Порядка 80 тысяч крымчан получат вакцину от коронавируса в феврале. В феврале в Крыму планируется привить от коронавируса порядка 80 тысяч граждан, республика будет получать необходимое количество доз вакцины в соответствии со спросом.

В Крыму все стабильно: 184 новых заражений за сутки. За 27 января на территории Республики Крым зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ученые назвали фактор осложнений при коронавирусной инфекции. Ученые Каролинского института в Швеции раскрыли связь между содержанием в организме специфических иммунных клеток M-MDSC с развитием осложнений при коронавирусной инфекции.

Власть
Экс-менеджеры «Массандры» заняли ключевые должности в администрации Ялты

Экс-менеджеры «Массандры» заняли ключевые должности в администрации Ялты

Новые назначения произошли в распорядительно-исполнительной власти Ялты.

Власть
В Крыму развернули российский ракетный комплекс «Бастион»

В Крыму развернули российский ракетный комплекс «Бастион»

Российский противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» в рамках учений совершил марш в позиционный район на территории Крыма, сообщил в четверг Черноморский флот России.

Коронавирус в Крыму
Власти Севастополя ослабили ковидные ограничения

Власти Севастополя ослабили ковидные ограничения

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, в Севастополе решили продлить до 10 февраля, но ряд ограничительных мер с 1 февраля будет отменен.

Коронавирус в Крыму
Южноафриканский штамм коронавируса оказался опаснее британского

Южноафриканский штамм коронавируса оказался опаснее британского

«Южноафриканский» штамм коронавируса опаснее «британского»: он приобретает мутации для повторного заражения людей, рассказал в интервью «Известиям» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации