Учительница из Томска украла у москвича часы в аэропорту Симферополя

Жительница Томска украла у москвича часы и презентовала их своему несовершеннолетнему родственнику.

Женщину задержали сотрудники крымского ЛУ МВД РФ на транспорте.

К правоохранителям обратился житель Москвы, улетавщий из Симферополя. Он пожаловался на пропажу свои часов, которые он снял с руки при прохождении предполетного досмотра и оставил их в лотке на стойке.

«Правоохранители установили, что часы похитила 64-летняя жительница Томска. Преподавательница одного из томских учебных заведений увидела оставленный предмет и присвоила его. По возвращению домой женщина подарила часы несовершеннолетнему родственнику», - говорится в сообщении.

Оперативники изъяли похищенное дома у злоумышленницы и возбудили в отношении преподавательницы уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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