Ученые в Крыму разрабатывают плавучую платформу для очистки воды

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Ученые-физики из Крымского федерального университета ведут разработку устройства, с помощью которого можно будет мониторить загрязнения воды, сообщает пресс-служба вуза.

Доцент радиофизики и электроники Физико-технического института Крымского федерального университета Дмитрий Полетаев объяснил, что распознать микроводоросли, микропластик и другие частицы, загрязняющие воду, можно будет с помощью автономной плавучей платформы с солнечными модулями и батареями, которые позволят ей функционировать 24 часа в сутки.

Предполагается, что устройство будет объединять мусор в один конгломерат, предотвращая его дальнейшее распространение.

Специалисты отметили, что работа над проектом ведется год, при этом он тесно связан с трехлетними исследованиями ученых в сфере цифровой голографической микроскопии.

«На сегодняшний день мониторинг загрязнений водных сред осуществляется с использованием искусственных спутников, которые собирают данные о количестве загрязненной воды и проводят общий анализ ее состояния. Однако таким образом невозможно обнаружить и оценить количество микрочастиц, представляющих опасность для рыб и других морских обитателей. Разрабатываемый прибор может анализировать концентрацию микрочастиц в воде, которые не видны со спутников, а в дальнейшем и очищать ее механическим путем», - подчеркнул ученый.

Уточняется, что проект реализуют шесть человек, среди которых есть студенты и аспиранты. При этом результаты исследования опубликованы в научном журнале AIP Conference Proceedings.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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