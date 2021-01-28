Происшествия
Трое рецидивистов украли драгоценности у глухонемого в Ялте
Присматривающий за 53-летним инвалидом социальный работник сообщил в полицию о малознакомых гражданах, которые проникли в квартиру к глухонемому жителю Ялты через балкон.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Добычей злоумышленников стали личные вещи и ювелирные украшения на общую сумму около 60 тысяч руб.
— Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили, что в нападении на инвалида участвовали трое, все они были задержаны «по горячим следам». Злоумышленниками оказались ранее судимые жители Ялты. Осознавая тяжесть улик, задержанные дали признательные показания и написали явки с повинной, — рассказали в пресс-службе.
Злоумышленники не ожидали последствий, так как несколько раз уже попадали в квартиру к потерпевшему под предлогом дружеских посиделок и присваивали его личные вещи.
Преступникам грозит до пяти лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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