Трое рецидивистов украли драгоценности у глухонемого в Ялте

Присматривающий за 53-летним инвалидом социальный работник сообщил в полицию о малознакомых гражданах, которые проникли в квартиру к глухонемому жителю Ялты через балкон.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Добычей злоумышленников стали личные вещи и ювелирные украшения на общую сумму около 60 тысяч руб.

— Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили, что в нападении на инвалида участвовали трое, все они были задержаны «по горячим следам». Злоумышленниками оказались ранее судимые жители Ялты. Осознавая тяжесть улик, задержанные дали признательные показания и написали явки с повинной, — рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники не ожидали последствий, так как несколько раз уже попадали в квартиру к потерпевшему под предлогом дружеских посиделок и присваивали его личные вещи.

Преступникам грозит до пяти лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Женщина под видом соцработника в Керчи обворовала доверчивую бабушку. Жительница одного из соседних регионов России украла у пенсионерки более 300 тысяч рублей.

Элитные квартиры в Севастополе трижды продавали втайне от хозяев. Помещения в севастопольском жилом комплексе «Остряково» и других домах продавали по нескольку раз втайне от первоначальных владельцев, сообщает «Первый канал».

Симферополец украл электроинструментов на 105 тысяч рублей. Полицейские Симферополя по горячим следам задержали подозреваемого в краже дорогостоящего электроинструмента.

Крымчанин с футболкой и пакетом на голове снял деньги с чужой карты. В Алуште задержали местных жителей по подозрению в краже денег с банковского счета в крупном размере.