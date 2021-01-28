Стало известно о новой схеме телефонных мошенников

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Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана граждан.

Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Таким способом злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях и так далее. Эта информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан», – пояснили в ЦБ.

Регулятор проинформировал банки об увеличении количества случаев телефонного мошенничества с использованием такого сценария и рекомендовал учитывать его при организации работы службы поддержки клиентов, а также предупреждать граждан о рисках разглашения персональных данных и данных платежных карт.

Банк России обратил внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций.

«Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс – это злоумышленник», – предупреждает ЦБ.

Также регулятор напомнил россиянам, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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