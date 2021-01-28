Происшествия
Сотрудница обчистила кассу предприятия в Крыму из-за своих долгов
Индивидуальный предприниматель в Симферополе написал заявление в полицию о том, что из кассы его предприятия пропало более 43 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Полицейские вычислили, что крупную сумму присвоила себе 29-летняя сотрудница фирмы. Она работала торговым представителем у мужчины и являлась материально-ответственным лицом. Женщина накопила долгов и решила позаимствовать выручку предприятия.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении злоумышленницы. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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