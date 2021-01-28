Симферопольцев предупредили об ухудшении качества воды

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Из-за запуска нового магистрального водовода Веселое – Дзержинского качество воды в некоторых районах Симферополя может ухудшиться, предупредили в ГУП РК «Вода Крыма».

При этом на предприятии заверили, что качество воды будет в пределах нормативных значений, а увеличение мутности связано с возникновением турбулентного режима в водоводе и смывом коррозийных отложений со стенок.

Вода незначительно ухудшится в микрорайонах «Москольцо», «Бела Куна», «Сергеевка», «Новосергеевка», «Свобода», пгт Грэсовский, пгт Молодежное (частично), пгт Аграрное, СТ Энергетик, пгт Комсомольское (частично), селах Совхозное, Укромное (частично), СТ Садовод, СТ Дачник, СТ Юбилейный, селах Богдановка, Мирное (частично).

«Новый водовод позволит увеличить количество подаваемой воды на город из артезианских скважин и стабилизировать давление в сети в различных микрорайонах города», - подчеркнули в «Воде Крыма».

Ранее генеральный директор предприятия Евгений Баженов заявил, из-за того, что водоснабжение Симферополя практически полностью переводится с водохранилищ на южном направлении на скважины на западе Крыма, жители столицы Крыма и близлежащих районов будут по-прежнему испытывать проблемы с давлением в трубах и качеством воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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