Севастопольский чиновник тайно сдал в аренду помещение кинотеатра «Моряк»

Прокуратура Нахимовского района выявила нарушения требований законодательства о государственной собственности в ГАУКС «Севастополь Кино».

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя провела проверку исполнения государственным автономным учреждением культуры города Севастополя «Севастополь Кино» требований законодательства о государственной собственности и противодействии коррупции.

Установлено, что в январе 2020 года помещение кинотеатра «Моряк» предоставлено учреждением в пользование индивидуальному предпринимателю без согласования сделки по распоряжению государственным имуществом с департаментом по имущественным и земельным отношения, а также главным управлением культуры города.

Прокуратура района внесла директору ГАУКС «Севастополь Кино» представление, по результатам рассмотрения которого сотрудник учреждения, допустивший нарушения, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой района в отношении директора ГАУКС «Севастополь Кино» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным имуществом).

Рассмотрев материалы дела, мировой судья судебного участка № 12 Ленинского судебного района оштрафовал виновное должностное лицо на 7 500 рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушения законодательства устранены.

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