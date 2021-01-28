Бизнес
Россияне скупают гостиницы в Крыму
фото © Новости Крыма
Цены на недвижимость в коронавирусный кризис поползли вверх.
Во время пандемии коронавируса в Крыму вырос спрос на инвестиционную недвижимость — отели и гостевые дома. Помимо этого, на треть увеличился и спрос на покупку квартир. Это связано с привлекательностью недвижимости, подходящей для ведения предпринимательской деятельности.
На вторичном рынке Республики Крым экспонируется около 13 тысяч объектов. Доля объектов в приморских населенных пунктах составляет 29,03%. В 2020 году спрос на них вырос на 35,42% по сравнению с 2019 годом.
В сегменте гостиниц и гостевых домов сейчас предлагается порядка 574 объектов. При этом спрос на такие объекты вырос на 25,6%. Пик активности покупателей был зафиксирован в июле-августе прошлого года.
Совладелица инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова отмечает, что интерес к крымской недвижимости связан с пандемией коронавируса, нестабильностью рубля по отношению к иностранной валюте и изменениями в налогообложении.
Она отмечает, что недвижимое имущество является консервативным видом инвестиций, и оно всегда росло в цене во время кризисов.
«Курортные объекты в этом плане еще более привлекательны. Эпидемиологическая ситуация в мире остается достаточно сложной, границы по-прежнему закрыты, и в связи с этим интерес к внутреннему туризму и, как следствие, к недвижимости в Крыму в ближайшие полгода будет оставаться высоким», — заключила Сивова.
Как сообщалось, в Крыму квартиры в построенных и строящихся комплексах распроданы на несколько лет вперед. В связи с этим цены на квадратные метры растут, а покупатели готовы вкладывать средства практически в любую недвижимость.
Цены из-за такого спроса подскочили: на апартаменты — до 15-20%, новостройки — до 10-20%, вторичное жилье — до 15-25%.
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