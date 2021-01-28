Прожорливая Москва съедает крымские овощи

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Гурманам в Крыму могут предложить все, кроме даров полей.

Спрос на гастрономические туры по России растет ежегодно, и в этой области Крым занимает лидирующие позиции. Полуостров вошел в ТОП-5 популярных с точки зрения гастрономии регионов, сообщает Ассоциация туроператоров.

Самые востребованные у российских туристов гастроактивности — это винные и сырные дегустации, посещение фермерских хозяйств и рынков, ресторанов авторской кухни, мастер-классы по приготовлению региональных блюд.

Все эти виды гастрономической активности широко представлены в Крыму, рассказал владелец крымского ресторана Salute Café Александр Тверезовский.

«Я лично вычисляю «календарь» ингредиентов, которые можно вот прямо сейчас применить», — поделился своей системой ресторатор.

Не меньше любой достопримечательности Крыма славятся фрукты и ягоды полуострова.

Туристы стремятся полакомиться и свежевыловленными морепродуктами, которых в местных ресторанах хватает сполна. Помимо вылова, на полуострове выращивают свои мидии и рапаны, отметил Александр Тверезовский.

«Особой популярностью пользуется жареная барабуля», — добавил наш собеседник.

Вместе с тем каждый народ полуострова подарил крымской кухне свои национальные блюда. И сегодня Крым угощает крымскотатарской, караимской, украинской, армянской и грузинской кухней.

Среди кулинарного разнообразия нельзя не упомянуть знаменитые целебные травы полуострова, которые полюбились многим далеко за пределами Крыма. Из них, кстати, делают не только чаи, но и варенья.

Помимо всех выше перечисленных плюсов, есть и существенные минусы, признался ресторатор. По его мнению, буквально все овощи, произрастающие на крымской земле, уходят на прилавки материковых магазинов.

«Наши овощи в огромных масштабах, фурами вывозятся на материк. Москва настолько прожорливая, что все проглатывает мгновенно», — отметил Александр Тверезовский.

Посетовал Александр Тверезовский также на недостаток местных производителей мяса. Большая часть этого продукта завозится уже наоборот — с материка.

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