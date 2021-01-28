Прогноз погоды в Крыму на четверг 28 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 28 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами очень сильный юго-западный ветер 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (местами очень сильный юго-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный мокрый снег), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (местами очень сильный юго-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (местами очень сильный юго-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый, снег/обледенение (Местами очень сильный мокрый снег), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 89 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер западный 24 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 91 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 5, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 35 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 87 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 29 км/час, возможны порывы до 72 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 91 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 30 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 93 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-западный 35 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 92 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-западный 25 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 91 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер западный 25 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 89 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 88 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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