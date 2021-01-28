Порядка 80 тысяч крымчан получат вакцину от коронавируса в феврале

фото © ria.ru

В феврале в Крыму планируется привить от коронавируса порядка 80 тысяч граждан, республика будет получать необходимое количество доз вакцины в соответствии со спросом.

Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«График поставки поставок доз вакцины по всей стране разный, тем не менее, вчера мы связывались с центром производства и договорились, что если у нас будет спрос, необходимое количество вакцин будет обеспечено. За февраль мы должны провакцинировать около 80 тысяч человек», – сказал руководитель региона.

Ранее вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, сообщила что по состоянию на 26 января прививку от коронавируса получили более шести тысяч крымчан. По ее словам, на данный момент на вакцинирование в Крыму записались более 10 тысяч человек.

Минздрав Крыма 18 января объявил о старте всеобщей вакцинации жителей региона от коронавируса. Крымчан вакцинируют препаратом «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) в два этапа. Записаться на вакцинацию можно, позвонив в поликлинику, обратившись в WhatsApp-приемную или воспользовавшись порталом «Госуслуги».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые назвали фактор осложнений при коронавирусной инфекции. Ученые Каролинского института в Швеции раскрыли связь между содержанием в организме специфических иммунных клеток M-MDSC с развитием осложнений при коронавирусной инфекции.

Крымчан предупредили об опасности поездок в Турцию. 10 тысяч человек вернулись в Крым из заграничных поездок за последние полгода. У 56 из них был выявлен коронавирус. 78% заболевших вернулись из Турции.

Не ковидом единым: в Крыму растет смертность от онкологии. В Крыму фиксируется рост смертности от онкологических заболеваний, среди причин смертности крымчан злокачественные новообразования находятся на втором месте.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. На территории Севастополя за сутки заболели новой коронавирусной инфекцией 96 человек, пятеро скончались.