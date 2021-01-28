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Почти 10 тысяч крымских должников лишились права выезда за рубеж
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Крымские судебные приставы в минувшем году взыскали 240,6 миллиона рублей с неплательщиков алиментов.
Как сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, почти 10 тыс должников лишились права выезда за границу.
«За 2020 год судебные приставы-исполнители УФССП взыскали 240,6 миллиона рублей в счет погашения алиментной задолженности, – говорится в сообщение. – По итогам работы за год, на 31 декабря 2020 года в подразделениях судебных приставов находилось 12 081 исполнительное производство о взыскании алиментов, что на 2 008 (или на 14,3%) меньше, чем по состоянию на 31 декабря 2019 года – 14 089 производств».
Окончено фактическим исполнением 1,3 тыс производств, 359 должников по алиментным обязательствам находятся в розыске. В рамках исполнительных производств судебными приставами-исполнителями выносили постановления об удержании задолженности из зарплаты неплательщиков, производился арест имущества и выносились решения об ограничении должников в правах.
«В 2020 году произведено 450 арестов имущества должников, в отношении 9 940 жителей Крыма вынесены постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. А в отношении 942 должников по алиментам действуют постановления об ограничении в пользовании специальным правом – правом управления транспортными средствами», – подчеркнули в УФССП.
Судебными приставами составлено 1 102 протокола об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и возбуждено 467 уголовных дел по статье 157 УК РФ – неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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