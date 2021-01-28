Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Порядка 80 тысяч крымчан получат вакцину от коронавируса в феврале ● В Крыму все стабильно: 184 новых заражений за сутки ● Крымчан предупредили об опасности поездок в Турцию ● В Крыму продлили запрет на банкеты, свадьбы и ярмарки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
фото © vk.com/aksenovrk
В Севастополе за сутки зарегистрировали 98 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.
81 человек выписан после выздоровления. При этом умерли пять человек в возрасте от 72 до 84 лет.
С начала пандемии в городе-герое выявили 9401 заболевшего COVID-19. Выздоровели уже более 8,4 тысячи человек, 381 умер.
«На сегодняшний день в стационарах находится 343 человека с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 103 человека», - говорится в сообщении правительства.
Под наблюдением медиков находится 660 человек. Это люди, которые контактировали с зараженными, но коронавирус у них пока не подтвержден.
Также сообщается, что прививку от COVID-19 получили уже 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 667 человек. Это учителя и медицинские работники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму все стабильно: 184 новых заражений за сутки. За 27 января на территории Республики Крым зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Ученые назвали фактор осложнений при коронавирусной инфекции. Ученые Каролинского института в Швеции раскрыли связь между содержанием в организме специфических иммунных клеток M-MDSC с развитием осложнений при коронавирусной инфекции.
Крымчан предупредили об опасности поездок в Турцию. 10 тысяч человек вернулись в Крым из заграничных поездок за последние полгода. У 56 из них был выявлен коронавирус. 78% заболевших вернулись из Турции.
Не ковидом единым: в Крыму растет смертность от онкологии. В Крыму фиксируется рост смертности от онкологических заболеваний, среди причин смертности крымчан злокачественные новообразования находятся на втором месте.
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за сутки зарегистрировали 98 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.
В Крыму все стабильно: 184 новых заражений за сутки
За 27 января на территории Республики Крым зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Ученые назвали фактор осложнений при коронавирусной инфекции
Ученые Каролинского института в Швеции раскрыли связь между содержанием в организме специфических иммунных клеток M-MDSC с развитием осложнений при коронавирусной инфекции.
Взрыв или замыкание? Что случилось с электроподстанцией в Ялте
В Ялте в ночь на 26 января прогремел взрыв, город на несколько минут остался без электричества.
26 января
В крымской реке Бельбек повышается уровень воды
Уровень воды в реке Бельбек (Севастополь) повысился с начала января.