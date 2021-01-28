Наркокурьеры из Крыма получали «зарплату» в биткоинах

Двух жителей Симферополя будут судить за наркотические «закладки». За свою «работу» они получали «зарплату» в биткоинах.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как рассказали правоохранители, молодые люди продавали наркотики через интернет не только в Крыму, но и в других субъектах России. Они размещали «закладки» в населенных пунктах республики.

В начале 2020 года наркокурьеры забирали из тайников меткатинон, каннабис, производное N-метилэфедрона, мефедрон, метамфетамин и амфетамин, перевозили по месту их совместного жительства и хранили для дальнейшего сбыта. Позже обвиняемые поучали инструкции куратора, размещали «закладки» в малолюдных местах и отправляли фото с геолокацией в специальном мобильном приложении.

Отмечается, что деньги за преступный труд молодые люди получали в виде криптовалюты биткоин, которую конвертировали через специальные интернет-биржи в российские рубли и обналичивали.

В апреле 2020 года правоохранители изъяли у обвиняемых различные виды наркотических средств общей массой 1,3 кг, а также психотропные вещества массой более 500 г.

Сейчас уголовное дело направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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