Власть
На ситилайтах в центре Севастополя размещали рекламу без разрешений
В центре Севастополя на 22 ситилайтах размещали рекламу без разрешений, утверждают в прокуратуре города.
По данным ведомства, с этим вопросом обратились депутат и представители общественности.
«Установлено, что индивидуальный предприниматель на основании договоров с юридическими лицами размещал рекламу на 22 ситилайтах, разрешение на установку и эксплуатацию которых департаментом архитектуры и градостроительства города не выдавалось», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, прокуратура Ленинского района Севастополя возбудила в отношении предпринимателя шесть административных дел по ч. 1 ст. 14.37 КоАП России (установка и эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию). Отмечается, что материалы дел направлены в Арбитражный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Сообщается, что эти рекламные конструкции не состояли в реестре собственности Севастополя, поэтому прокуратура обратилась в соответствующие ведомства о принятии имущества в госсобственность. В ходе проверки реклама с этих ситилайтов удалена.
Предприниматель, в отношении которого возбуждены административные дела, публично не комментировал ситуацию.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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