Крымские ученые получили деньги на исследование могильника

Ученым Крымского федерального университета выделили грант на исследование могильника Опушки, расположенного в Симферопольском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе КФУ им. Вернадского. Отмечается, что общая сумма гранта составляет 400 тысяч рублей, а сам грант рассчитан на год.

Как рассказал профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Таврической академии КФУ Игорь Храпунов, исследования некрополя позволят ученым изучить погребальные сооружения пяти археологических культур.

«Здесь представлены позднескифская культура, среднесарматская культура, позднесарматская культура, германская и аланская. Такого конгломерата археологических культур нет больше нигде. Каждая из них отличается особенностями погребальных сооружений, погребального инвентаря, а также временем совершения захоронений. Например, мы обнаружили каменный ящик для трупосожжения – это германская традиция. Обряд погребения в склепах особой конструкции, мы полагаем, принесли с собой пришедшие с Северного Кавказа предки средневековых кавказских аланов», – уточнил он.

Историк добавил, что могильник действовал с I века до нашей эры по IV век нашей эры, его возраст составляет 500 лет. Он подчеркнул, что аналогов такого продолжительного использования одного места погребения на территории Крыма нет.

«Площадь могильника составляет более двух гектаров. Но он грунтовый, а значит, не имеет внешних признаков на поверхности, и без раскопок нельзя определить его точные границы. С 2003 года мы раскопали 3,5 тысячи кв. м, что составляет менее 20% от общей площади раскопок», – отметил Храпунов.

По словам исследователя, делать выводы об окончательных результатах можно будет после изучения всей площади некрополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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