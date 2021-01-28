Крымчанка стала фигурантом уголовного дела за лжесвидетельство в суде

Жительницу Красноперекопского района Крыма обвинил в лжесвидетельстве.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Девушка выступала свидетельницей в суде. Она утверждала, что обвиняемый по уголовному делу о разбое не угрожал ножом ее подруге, а также не забирал ее вещи. С ее слов, ранее она говорила обратное, потому что была рассержена.

В отношении 28-летней свидетельницы возбудили уголовное дело за дачу ложных показаний. Ей грозит до двух лет исправительных работ или арест до трех месяцев.

Суд решил, что показания свидетеля были попыткой освободить подсудимого от предусмотренной законом ответственности за содеянное и были признаны ложными.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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