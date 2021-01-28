Общество
Какой сегодня праздник 28 января
фото © pixabay.com
Сегодня, 28 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день безработных (World Day of the Unemployed)
Фото pixabay.com
Всемирный день защиты и помощи безработным отмечается ежегодно 28 января. Этот праздник создан для привлечения внимания к проблемам безработицы. Когда слышишь название праздника День безработных, создается впечатление, что нужно поздравлять тех, кто не хочет работать или тех, кто не может найти работу. Это совсем не так. В этот день привлекается внимание к количеству безработных в стране, осуществляется призыв к работодателям создавать новые рабочие места.
Цель создания Всемирного дня безработных – обращение внимания общества и правительства на проблемы занятости. Идея праздника получила широкую поддержку и распространение. Ее пропагандировали активисты общественных организаций. Чиновники многих стран мира поддержали действа своим участием.
Международный день защиты персональных данных
Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности» (Data Privacy Day), а решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».
Павлов день (день колдунов)
Ежегодно 28 января отмечается народный праздник Павлов день. В церковном календаре этот день является датой почтения памяти преподобного Павла Фивейского, первого христианского монаха. В народе Павлов день, отмечаемый 28 января, также получил другое название - День колдунов.
Также сегодня, 28 января, отмечают такие праздники:
- День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ
- День армии Армении
- День рождения дизельного двигателя
- День пробуждения внутреннего ребенка
- День ценности воздушно-пузырчатой упаковки (Bubble Wrap Appreciation Day)
- День благодарности разработчикам плагинов (Thank a Plugin Developer Day)
- День черничных оладий (National Blueberry Pancake Day) в США
- День казу (National Kazoo Day) в США
- День национальных героев Каймановых островов
- День демократии в Руанде
Сегодня именины празднуют: Иван, Павел, Прохор, Варлаам, Гавриил, Елена, Елпидий, Карл, Пансофий.
Что происходило 28 января в прошлые годы
98 - римским императором становится Марк Ульпия Траян, второй из так называемых «хороших императоров».
1077 - Папа Римский Григорий VII одержал верх над немецким королем и монархом Священной Римской империи Генрихом IV в конфликте, завершившийся «хождением в Каноссу».
1596 - на борту своего корабля от дизентерии умер английский пират Фрэнсис Дрейк.
1724 - Указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.
1725 - в России началась «эпоха дворцовых переворотов».
1820 - русская экспедиция на кораблях «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Белинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду
1906 - в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсыпервое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
1918 - Эстония и Латвия объявляют свою независимость от России.
1920 - спектаклем В. Винниченко «Грех» в Виннице открылся Украинский драмтеатр имени Ивана Франко (ныне Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко)
1990 - в Бухаресте состоялись продемократические демонстрации с требованиями устранения всех бывших комунистам от власти и освобождение временного президента Румынии Ильеску с его должности
1992 - национальный сине-желтый флаг Верховной Радой Украины утвержден Государственным Флагом Украины
1992 - Украина установила дипломатические отношения с Италией.
2003 - в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско-украинской государственной границе.
2009 - В Москву прибывает Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в РФ, как независимая от СССР государство.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 января. Какие праздники будут завтра?
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