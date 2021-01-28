Какой сегодня праздник 28 января

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Сегодня, 28 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день безработных (World Day of the Unemployed)

Фото pixabay.com

Всемирный день защиты и помощи безработным отмечается ежегодно 28 января. Этот праздник создан для привлечения внимания к проблемам безработицы. Когда слышишь название праздника День безработных, создается впечатление, что нужно поздравлять тех, кто не хочет работать или тех, кто не может найти работу. Это совсем не так. В этот день привлекается внимание к количеству безработных в стране, осуществляется призыв к работодателям создавать новые рабочие места.

Цель создания Всемирного дня безработных – обращение внимания общества и правительства на проблемы занятости. Идея праздника получила широкую поддержку и распространение. Ее пропагандировали активисты общественных организаций. Чиновники многих стран мира поддержали действа своим участием.

Международный день защиты персональных данных

Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности» (Data Privacy Day), а решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».

Павлов день (день колдунов)

Ежегодно 28 января отмечается народный праздник Павлов день. В церковном календаре этот день является датой почтения памяти преподобного Павла Фивейского, первого христианского монаха. В народе Павлов день, отмечаемый 28 января, также получил другое название - День колдунов.

Также сегодня, 28 января, отмечают такие праздники:

- День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ

- День армии Армении

- День рождения дизельного двигателя

- День пробуждения внутреннего ребенка

- День ценности воздушно-пузырчатой упаковки (Bubble Wrap Appreciation Day)

- День благодарности разработчикам плагинов (Thank a Plugin Developer Day)

- День черничных оладий (National Blueberry Pancake Day) в США

- День казу (National Kazoo Day) в США

- День национальных героев Каймановых островов

- День демократии в Руанде

Сегодня именины празднуют: Иван, Павел, Прохор, Варлаам, Гавриил, Елена, Елпидий, Карл, Пансофий.

Что происходило 28 января в прошлые годы

98 - римским императором становится Марк Ульпия Траян, второй из так называемых «хороших императоров».

1077 - Папа Римский Григорий VII одержал верх над немецким королем и монархом Священной Римской империи Генрихом IV в конфликте, завершившийся «хождением в Каноссу».

1596 - на борту своего корабля от дизентерии умер английский пират Фрэнсис Дрейк.

1724 - Указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.

1725 - в России началась «эпоха дворцовых переворотов».

1820 - русская экспедиция на кораблях «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Белинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду

1906 - в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсыпервое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.

1918 - Эстония и Латвия объявляют свою независимость от России.

1920 - спектаклем В. Винниченко «Грех» в Виннице открылся Украинский драмтеатр имени Ивана Франко (ныне Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко)

1990 - в Бухаресте состоялись продемократические демонстрации с требованиями устранения всех бывших комунистам от власти и освобождение временного президента Румынии Ильеску с его должности

1992 - национальный сине-желтый флаг Верховной Радой Украины утвержден Государственным Флагом Украины

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Италией.

2003 - в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско-украинской государственной границе.

2009 - В Москву прибывает Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в РФ, как независимая от СССР государство.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 января. Какие праздники будут завтра?

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