Экс-менеджеры «Массандры» заняли ключевые должности в администрации Ялты

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Новые назначения произошли в распорядительно-исполнительной власти Ялты.

Глава администрации города Янина Павленко подписала распоряжения о назначении на должности руководителя аппарата и начальника департамента имущественных и земельных отношений экс-менеджеров ПАО «Массандра» Елены Омесовой и Оксаны Лахиной соответственно.

Елена Омесова родилась в 1964 году в пос. Красноперекопск Крымской области. В 1986 году закончила Крымский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный институт им. М.И. Калинина по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Трудовую деятельность начала в 1986 году в производственно-аграрном объединении винодельческой промышленности «Массандра». С 1986 по 2014 годы работала экономистом, а с 2015 по 2020 годы – заместителем генерального директора ГУП РК «ПАО «Массандра».

Оксана Лахина родилась 13 июля 1973 года в пос. Кучугуры, Темрюкского района, Краснодарского края. В 1998 году закончила АОЗТ «Таврический экологический институт». В 2018 получила диплом по направлению и подготовке «Государственное и муниципальное управление ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации». С 1992 по 1999 годы трудилась в коммерческих и государственных учреждениях и организациях на различных должностях. После этого работала в Симферопольском районном БТИ, агентстве экспертной оценки, ООО «Крымземпроект». С 2014 по 2020 год Лахина – заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым, а в 2020 году – заместитель генерального директора ГУП РК ПАО «Массандра». С 14 по 21 января 2021 года работала помощником главы администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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