Число коррупционных случаев в Крыму за год выросло в полтора раза

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Крымчане взяток не боятся - и дают, и берут. Более 50 % коррупционных случаев за прошлый год - это взяточничество. И самая крупная из взяток в Крыму - 3 млн руб.

По словам руководителя Главного следственного управления Крыма генерал-майора юстиции Владимира Терентьева, в 2020 году количество выявленных случаев коррупционных преступлений в Крыму выросло с 260 до 370.

- Мы зарегистрировали на четверть больше преступлений, - констатирует Владимир Николаевич. - Нами окончено 116 уголовных дел прошлых лет, из них - 17 убийств. При этом снизилось число тяжких преступлений. Если в 2019 году было зарегистрировано 73 убийства по Крыму и 17 по Севастополю, то в 2020-м - 68 и 15.

Что касается коррупционных схем, то недавно удалось привлечь госзаказчика в строительной сфере, который был задержан за взятку. Коррупционер навязывал предпринимателям заключение контракта с аффилированной с ним структурой. Сотрудники Следкома также занимаются расследованием нецелевого расхода бюджетных средств ФЦП. Например, реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории, где ущерб составил 115 млн руб. Перед судом предстанет инженер, который осуществлял приемку работ, которые фактически не были выполнены.

Общий ущерб от экономических преступлений в 2020 году составил 580 млн руб., 460 млн из них удалось возместить. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений приблизилась к 100%. Так, в марте был задержан серийный преступник, который зверствовал в Ялте и Севастополе с 2014 года. На его счету 16 женщин. Не остаются без внимания так называемые ретро-преступления - уголовные дела прошлых лет. Только в 2020-м было раскрыто 17 таких преступлений.

По словам руководителя крымского главка СК РФ, в основном преступления совершаются на бытовой почве, усугубляясь употреблением алкоголя. В расследованиях помогают не только качественные следственные действия, но и современные экспертные возможности. Широко применяются все типы криминалистических устройств, в том числе дактилоскопия, полиграф, генетика и др. Крым обеспечен самым последним и новым оборудованием, криминалистической техникой. На днях была открыта ДНК-лаборатория в Севастополе.

Нередки преступления, совершенные несовершеннолетними детьми. Как правило, они попадаются на кражах, угонах, мошенничестве, грабежах, на сбыте наркотиков.

- Закладки - новая форма сбыта наркотических веществ, которую осуществляют через электронные устройства, гаджеты, - объясняет Терентьев. - Я советую родителям уделять внимание, с кем их дети ведут переписку, с кем контактируют. Понимаете, это не прямой разговор, а тихое нажатие кнопок и погружение в электронную среду. Поэтому нужно больше здорового общения, занятий в спортивной секции, ориентирование ребенка в более открытую, прозрачную для родителей среду. Нам приходилось участвовать в жизни отдельных семей, налаживая контакт между взрослыми и их детьми. Приходите к нам на прием граждан, если чувствуете угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Генерал-майор отметил, что они очень чутко реагируют на все резонансные новости, которые публикуют журналисты. Так, уже было проведено 40 проверок различных случаев, возбуждено 6 уголовных дел. В целом, несмотря на особенность региона, куда прибывает большое количество граждан на отдых, каких-то всплесков преступности в летний период не наблюдается. Раскрываемость преступлений почти 100%.

В тексте использованы материалы: МК

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