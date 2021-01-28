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Археологи Севастополя нашли в Сирии остатки древней морской крепости
Специалисты российско-сирийской археологической миссии, в работе которой принимали участие ученые Севастопольского госуниверситета (СевГУ), обнаружили на севере Тартуса неизвестный науке морской порт-крепость предположительно римского периода.
Об этом сообщила пресс-служба СевГУ.
«Были найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморных колонны. Сопутствующий керамический материал позволит более детально датировать объект. Это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке», – рассказал директор Института общественных наук и международных отношений Дмитрий Татарков.
Ученые осматривали морское дно визуально и с помощью управляемых подводных аппаратов. Помимо порта были обнаружены три неизвестные до этого якорные стоянки античного периода, а также остатки античных гидротехнических сооружений: молов, причальных стенок. Поднятый керамический материал сейчас находится на обработке в департаменте древностей Тартуса.
«Это остатки античных греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода. Данный материал позволит реконструировать морские торговые пути, связывающие этот район с большим Средиземноморьем. Мы сможем определить жизненный цикл существовавших тогда портов», — добавил Татарков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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