Общество
Зубков сообщил о подписании декларации по расширению крымского «Тайгана»
Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил о подписании инвестиционной декларации по расширению парка львов «Тайган».
Видео с комментарием Зубкова опубликовано на его YouTube-канале.
«Я только что приехал из Корпорации развития Крыма, где подписал инвестпроект – инвестиционную декларацию, которая ляжет в основу для выделения 47 гектаров для расширения парка «Тайган». Я беру на себя очень большие обязательства… Фактически, парк «Тайган» увеличивается в полтора раза. На этой площади будет реализовываться один из моих инвестпроектов, как «Крымский коллизей». Новые территории будут отведены и для слонов, и для жирафов, и для медведей. Будут узаконены парковки, которые существовали стихийно вокруг парка», – рассказал Зубков.
На сайте Корпорации развития Крыма нет информации о декларации с бизнесменом.
В мае 2020 года Зубков сообщал, что намерен возобновить строительство нового парка развлечений в Крыму – «Белая скала».
Парк львов «Тайган» находится в Белогорске на территории 32 гектара. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2 тысяч других животных и птиц.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Зубков сообщил о проведении прокурорской проверки в «Тайгане» из-за гибели животных. Владелец парка львов «Тайган», крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил, что в его сафари-парке прошла прокурорская проверка после информации в СМИ о гибели животных.
Прокуратура Крыма проведет проверку после гибели льва в парке «Тайган». Ранее в Крыму в парке «Тайган» жестоко растерзали льва. Бывший владелец зверя обвинил руководство парка.
Концлагерь или дикий мир: владельца крымского сафари-парка обвинили в гибели львов. Вокруг «Тайгана» разгорается новый скандал.
Зубков сообщил, что выиграл суд по иску Минэкологии Крыма. Крымский бизнесмен, владелец зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков сообщил, что выиграл иск по делу в отношении его парка, инициированного Минэкологии Крыма.
Власти Крыма думают, что «Коктебель» купили «профессионалы своего дела»
Передача винзавода «Коктебель» в частную собственность – новый этап становления и развития предприятия, заявил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.
Украинские волки добрались до Крыма
Туристов и любителей прогулок на природе предупредили о хищных зверях в лесах возле города.
Аксенов требует лишить мандата своего обличителя из Керчи
Крымского депутата Ерманова могут наказать за рассказ о московских хоромах губернаторской тещи.
Взрыв или замыкание? Что случилось с электроподстанцией в Ялте
В Ялте в ночь на 26 января прогремел взрыв, город на несколько минут остался без электричества.
вчера
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
На территории Севастополя за сутки заболели новой коронавирусной инфекцией 96 человек, пятеро скончались.