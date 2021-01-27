Зубков сообщил о подписании декларации по расширению крымского «Тайгана»

Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил о подписании инвестиционной декларации по расширению парка львов «Тайган».

Видео с комментарием Зубкова опубликовано на его YouTube-канале.

«Я только что приехал из Корпорации развития Крыма, где подписал инвестпроект – инвестиционную декларацию, которая ляжет в основу для выделения 47 гектаров для расширения парка «Тайган». Я беру на себя очень большие обязательства… Фактически, парк «Тайган» увеличивается в полтора раза. На этой площади будет реализовываться один из моих инвестпроектов, как «Крымский коллизей». Новые территории будут отведены и для слонов, и для жирафов, и для медведей. Будут узаконены парковки, которые существовали стихийно вокруг парка», – рассказал Зубков.

На сайте Корпорации развития Крыма нет информации о декларации с бизнесменом.

В мае 2020 года Зубков сообщал, что намерен возобновить строительство нового парка развлечений в Крыму – «Белая скала».

Парк львов «Тайган» находится в Белогорске на территории 32 гектара. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2 тысяч других животных и птиц.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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