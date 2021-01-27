Женщина под видом соцработника в Керчи обворовала доверчивую бабушку

Жительница одного из соседних регионов России украла у пенсионерки более 300 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали сотрудники полиции, 43-летняя злоумышленница вошла в дом пожилой керчанки под видом специалиста пенсионного фонда. Ее подельница отвлекла пенсионерку, чтобы злоумышленница смогла украсть крупную сумму денег. Она нашла в тумбочке хозяйки деньги в рублях и долларах США. Общая сумма составила 314 тысяч рублей.

Сейчас в полиции идет проверка других фактов противоправной деятельности подозреваемой.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за кражу в крупном размере, она задержана. Злоумышленницы грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец украл электроинструментов на 105 тысяч рублей. Полицейские Симферополя по горячим следам задержали подозреваемого в краже дорогостоящего электроинструмента.

Крымчанин с футболкой и пакетом на голове снял деньги с чужой карты. В Алуште задержали местных жителей по подозрению в краже денег с банковского счета в крупном размере.

В Алуште двое злоумышленников украли с карты знакомого больше 300 тысяч рублей. Алуштинские полицейские задержали двух подозреваемых в краже 330 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого.

Уровень преступности в Севастополе за год вырос почти на 50 процентов. Количество совершенных в Севастополе преступлений за год выросло на 44%.