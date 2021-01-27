Происшествия
Женщина под видом соцработника в Керчи обворовала доверчивую бабушку
Жительница одного из соседних регионов России украла у пенсионерки более 300 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как рассказали сотрудники полиции, 43-летняя злоумышленница вошла в дом пожилой керчанки под видом специалиста пенсионного фонда. Ее подельница отвлекла пенсионерку, чтобы злоумышленница смогла украсть крупную сумму денег. Она нашла в тумбочке хозяйки деньги в рублях и долларах США. Общая сумма составила 314 тысяч рублей.
Сейчас в полиции идет проверка других фактов противоправной деятельности подозреваемой.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за кражу в крупном размере, она задержана. Злоумышленницы грозит лишение свободы на срок до шести лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Крымчанин с футболкой и пакетом на голове снял деньги с чужой карты. В Алуште задержали местных жителей по подозрению в краже денег с банковского счета в крупном размере.
В Алуште двое злоумышленников украли с карты знакомого больше 300 тысяч рублей. Алуштинские полицейские задержали двух подозреваемых в краже 330 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого.
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