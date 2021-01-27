Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией ● Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе: новый рекорд ● В Крыму продолжают падать темпы прироста новых заражений ● Массовая вакцинация от COVID-19 в Севастополе стартует 8 февраля
Всего шесть тысяч крымчан привились от коронавируса
фото © Новости Крыма
На сегодняшний день более шести тысяч крымчан вакцинированы от коронавируса, более 250 человек уже получили повторную прививку.
Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская на заседании Совета министров РК.
«На сегодняшний день уже провакцинированы 6152 человека, из которых 257 уже имеют повторную вакцинацию. Ожидаем в ближайшее время поставку 7200 доз вакцины», - сказала Романовская.
По словам вице-премьера, на данный момент на вакцинирование в Крыму записались более 10 тысяч человек.
«Организована работа по вакцинации коллективов для выезда мобильных медицинских бригад, чтобы не было столпотворений в медицинских организациях. Мобильные бригады созданы, условия все есть», – добавила она.
Минздрав Крыма 18 января объявил о старте всеобщей вакцинации жителей региона от коронавируса. Крымчан вакцинируют препаратом «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) в два этапа. Записаться на вакцинацию можно, позвонив в поликлинику, обратившись в WhatsApp-приемную или воспользовавшись порталом «Госуслуги».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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