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Коронавирус в Крыму

Всего шесть тысяч крымчан привились от коронавируса

06:39 среда, 27 января 2021
Всего шесть тысяч крымчан привились от коронавируса

фото © Новости Крыма

На сегодняшний день более шести тысяч крымчан вакцинированы от коронавируса, более 250 человек уже получили повторную прививку.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская на заседании Совета министров РК.

«На сегодняшний день уже провакцинированы 6152 человека, из которых 257 уже имеют повторную вакцинацию. Ожидаем в ближайшее время поставку 7200 доз вакцины», - сказала Романовская.

По словам вице-премьера, на данный момент на вакцинирование в Крыму записались более 10 тысяч человек.

«Организована работа по вакцинации коллективов для выезда мобильных медицинских бригад, чтобы не было столпотворений в медицинских организациях. Мобильные бригады созданы, условия все есть», – добавила она.

Минздрав Крыма 18 января объявил о старте всеобщей вакцинации жителей региона от коронавируса. Крымчан вакцинируют препаратом «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) в два этапа. Записаться на вакцинацию можно, позвонив в поликлинику, обратившись в WhatsApp-приемную или воспользовавшись порталом «Госуслуги».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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