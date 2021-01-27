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Власть

Власти пообещали разминировать Севастопольскую бухту

Власти пообещали разминировать Севастопольскую бухту

фото © Власта Пидпалая / ForPost

В районе Артиллерийской бухты продолжаются инженерно-геологические изыскания.

В Артиллерийской бухте Севастополя начаты работы по изучению дна на предмет бомб, снарядов и других предметов, опасных для будущих работ по реконструкции набережной.

Об этом сообщили ForPost представители проводящего проверку ООО «ИТЦ МЧС» из Санкт-Петербурга. компании напомнили об инциденте, имевшем место 2 января, — как тогда писал ForPost, недалеко от дельфинария на глубине полутора метров обнаружилась авиационная осколочная бомба АО-10 почти с килограммом взрывчатки.

«После того как в январе было обнаружено это безобразие, проводящая работы по бурению компания обратилась к нам с просьбой о проверке территории. Наши специалисты выехали на место, осуществляем проверку», — сообщили в ООО «ИТЦ МТС».

Директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов подтвердил, что готовится комплексная реконструкция набережной в районе Арбухты.

Напомним: инженерно-геологические изыскания в Артбухте начались еще в сентябре. Как писал ForPost, комплексную реконструкцию севастопольской набережной и территории Артбухты планируют выполнить на средства Москвы. Эта договоренность зафиксирована в двухлетнем соглашении между правительствами Севастополя и Москвы. Ранее за счет столичного бюджета были реконструированы парк Учкуевка и улица Большая Морская.

В тексте использованы материалы: Форпост

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