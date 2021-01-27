Власти Крыма закупили для Ялты коммунальную спецтехнику

Восемь единиц спецтранспорта получила Ялта по распоряжению Совмина Крыма, сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко.

Она рассказала, среди новой техники - автокран грузоподъемностью 24 тонн. Этот вид техники особенно пригодится при сносе незаконных строений и рекламных конструкций, раньше для этих целей приходилось нанимать подрядную организацию, уточнила Павленко.

«Три комбинированные машины с оборудованием будут использоваться для расчистки дорог и посыпки пескосоляной смесью в зимний период и для поливомоечных работ - в летний. Приехали к нам и два многофункциональных мини-погрузчика с базовым ковшом, которых в нашем городе еще не было. Маленькие, маневренные и очень необходимые машины будут заниматься подборкой мусора, подвозкой материалов во время строительных работ, расчисткой снега и выкорчевывать пни. Кроме того, получили два самосвала для перевозки сыпучих грузов и агрегат для побелки фасадов зданий», - написала Павленко в Facebook.

По ее словам, парк коммунальной техники продолжит обновляться, а департаменту жилищно-коммунального хозяйства поручено подготовить список техники, в которой нуждается город.

Ранее сообщалось, что 197 единиц специальной дорожной техники закупили для Крыма по поручению главы региона Сергея Аксенова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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