Власти Крыма думают, что «Коктебель» купили «профессионалы своего дела»

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Передача винзавода «Коктебель» в частную собственность – новый этап становления и развития предприятия, заявил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

По словам Рюмшина, владельцы предприятия работают уже более шести лет и за это время зарекомендовали себя «профессионалами своего дела».

«За время работы проведена модернизация, приобретено необходимое производственное оборудование, восстановлен емкостной парк и начат выпуск винодельческой продукции, которая включает 38 наименований, в том числе такие знаменитые вина как «Мадера», портвейны, мускаты. Завершено строительство и начата работа нового купажного цеха емкостью 100 тыс.дал. (декалитров - ред.). С 2019 года начата закладка новых виноградников - посажено 77 га винограда сорта Пино Черный и Каберне-Совиньон», - уточнил вице-премьер.

Он отметил, что в перспективе собственники планируют ввести в эксплуатацию вторую линию розлива производительностью 6000 бутылок в час, а также построить новые складские помещения для хранения готовой продукции и напорное отделение на 50 тысяч дал.

Кроме этого, уже весной и осень этого года продолжится посадка новых виноградников. Будет высажено порядка 108 Га таких сортов как Санжовезо, Мерло, Бастардо Магарчский и Пино Черный.

Накануне государственное имущество винодельческого завода «Коктебель» было продано на аукционе за 110 миллионов рублей. В аукционе приняли участие две компании (арендатор имущества завода ООО «Завод марочных вин «Коктебель» и петербургская компания «НТЦ «Кристаллкор») и физическое лицо Андрей Ильич Шкловский. Победителем признано ООО «Завод марочных вин «Коктебель», цена сделки – 110 млн 178 тыс. рублей. Начальная цена лота составила 100,1 млн рублей.

Завод марочных вин «Коктебель» расположен недалеко от Феодосии. Принято считать, что он появился в 1875 году, когда врач Эдуард Юнге купил несколько участков и устроил винодельческое хозяйство. Сегодня на предприятии производят сухие, полусухие и полусладкие вина, а также портвейны. У завода есть около одной тысячи гектаров своих виноградников. По данным предприятия, у «Коктебеля» самая крупная открытая мадерная в Европе емкостью не менее одного миллиона литров.

В середине декабря прошлого года винзавод «Массандра», крупнейшее винодельческое предприятие Крыма, был продан на торгах. Стоимость сделки составила 5 млрд 327 млн рублей. Обладателем 100% акций стало ООО «Южный проект», являющееся дочерней компанией банка «Россия». В декабре 2017 года «Южный проект» приобрел крымский завод шампанских вин «Новый свет» за 1,5 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число безработных в Крыму за год выросло почти в 10 раз. К началу декабря 2020 года число безработных жителей Республики Крым увеличилось в 9,2 раза по сравнению с данными на начало года.

Знаменитый завод «Коктебель» в Крыму продали менее чем за 1.5 млн долларов. Госимущество винзавода «Коктебель» продано на аукционе за 110 млн рублей.

Крым переплюнул среднестатистическую Россию по уровню инфляции. Инфляция в Крыму по итогам 2020 года составила 5,2%.

На покупку винзавода «Коктебель» уже есть три претендента. Две компании и физлицо допущены к аукциону по продаже государственного имущества завода марочных вин «Коктебель».