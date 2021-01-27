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Власть

Власти Крыма думают, что «Коктебель» купили «профессионалы своего дела»

16:47 среда, 27 января 2021
Власти Крыма думают, что «Коктебель» купили «профессионалы своего дела»

фото © Новости Крыма

Передача винзавода «Коктебель» в частную собственность – новый этап становления и развития предприятия, заявил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

По словам Рюмшина, владельцы предприятия работают уже более шести лет и за это время зарекомендовали себя «профессионалами своего дела».

«За время работы проведена модернизация, приобретено необходимое производственное оборудование, восстановлен емкостной парк и начат выпуск винодельческой продукции, которая включает 38 наименований, в том числе такие знаменитые вина как «Мадера», портвейны, мускаты. Завершено строительство и начата работа нового купажного цеха емкостью 100 тыс.дал. (декалитров - ред.). С 2019 года начата закладка новых виноградников - посажено 77 га винограда сорта Пино Черный и Каберне-Совиньон», - уточнил вице-премьер.

Он отметил, что в перспективе собственники планируют ввести в эксплуатацию вторую линию розлива производительностью 6000 бутылок в час, а также построить новые складские помещения для хранения готовой продукции и напорное отделение на 50 тысяч дал.

Кроме этого, уже весной и осень этого года продолжится посадка новых виноградников. Будет высажено порядка 108 Га таких сортов как Санжовезо, Мерло, Бастардо Магарчский и Пино Черный.

Накануне государственное имущество винодельческого завода «Коктебель» было продано на аукционе за 110 миллионов рублей. В аукционе приняли участие две компании (арендатор имущества завода ООО «Завод марочных вин «Коктебель» и петербургская компания «НТЦ «Кристаллкор») и физическое лицо Андрей Ильич Шкловский. Победителем признано ООО «Завод марочных вин «Коктебель», цена сделки – 110 млн 178 тыс. рублей. Начальная цена лота составила 100,1 млн рублей.

Завод марочных вин «Коктебель» расположен недалеко от Феодосии. Принято считать, что он появился в 1875 году, когда врач Эдуард Юнге купил несколько участков и устроил винодельческое хозяйство. Сегодня на предприятии производят сухие, полусухие и полусладкие вина, а также портвейны. У завода есть около одной тысячи гектаров своих виноградников. По данным предприятия, у «Коктебеля» самая крупная открытая мадерная в Европе емкостью не менее одного миллиона литров.

В середине декабря прошлого года винзавод «Массандра», крупнейшее винодельческое предприятие Крыма, был продан на торгах. Стоимость сделки составила 5 млрд 327 млн рублей. Обладателем 100% акций стало ООО «Южный проект», являющееся дочерней компанией банка «Россия». В декабре 2017 года «Южный проект» приобрел крымский завод шампанских вин «Новый свет» за 1,5 млрд рублей. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число безработных в Крыму за год выросло почти в 10 раз. К началу декабря 2020 года число безработных жителей Республики Крым увеличилось в 9,2 раза по сравнению с данными на начало года.

Знаменитый завод «Коктебель» в Крыму продали менее чем за 1.5 млн долларов. Госимущество винзавода «Коктебель» продано на аукционе за 110 млн рублей.

Крым переплюнул среднестатистическую Россию по уровню инфляции. Инфляция в Крыму по итогам 2020 года составила 5,2%.

На покупку винзавода «Коктебель» уже есть три претендента. Две компании и физлицо допущены к аукциону по продаже государственного имущества завода марочных вин «Коктебель».

Власть
Власти Крыма думают, что «Коктебель» купили «профессионалы своего дела»

Власти Крыма думают, что «Коктебель» купили «профессионалы своего дела»

Передача винзавода «Коктебель» в частную собственность – новый этап становления и развития предприятия, заявил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

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