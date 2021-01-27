В Ялте хотят сдать в аренду сразу семь пляжей

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Власти Ялты объявили о начале приема заявок для участия в открытом конкурсе на право заключения договоров по благоустройству семи пляжей общего пользования на территории муниципального образования.

Об этом сообщили в администрации города.

«На конкурс выносится семь пляжных территорий – пляж «Холодный» в Форосе, «Русалка-1» в Кореизе, «Солнечный» и «Гороно» в Ялте, «Гаспринский 1» и «Гаспринский 2», а также пляж в поселке Отрадное», – уточнили в администрации.

По предварительной информации, датой проведения конкурса определено 19 февраля, а прием заявок продлится с 27 января по 17 февраля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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