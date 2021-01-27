В Совете Европы сказали, что мешает визиту комиссара по правам человека в Крым

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Секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на зимней сессии Парламентской ассамблеи СЕ в Страсбурге сообщила, что из-за пандемии коронавируса комиссар по правам человека не может посетить Крым, информирует «Укринформ».

«У меня интенсивное взаимодействие с комиссаром по правам человека, и она сообщила, что готова осуществить такой визит. К сожалению, пандемия COVID-19 не делает этот вопрос легким. Визит уже несколько раз переносился. Но как только напряжение относительно ситуации с COVID-19 снизится, я очень надеюсь, что комиссар по правам человека прибудет в Крым, подготовит доклад, и мы увидим, как Совет Европы сможет продвигать права человека в Крыму», – цитирует агентство Пейчинович-Бурич.

По ее информации, в Совете Европы все же намерены подготовить «дорожную карту» по защите прав человека в Крыму. Она также отметила, что на территории Крыма должна «неукоснительно соблюдаться Европейская конвенция по правам человека».

Как сообщает агентство, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко отметил, что комиссар Совета Европы не может посетить Крым не только из-за ограничений, вызванных пандемией.

«Это не коронавирус, это российские власти не позволяют легально прибыть в Крым через территорию Украины. И коронавирус не остановил вас посетить Москву в октябре», – сказал он.

В ответ на это Пейчинович-Бурич сказала, что «Украина является одной из важнейших стран для Совета Европы, однако визит в Крым станет возможным, когда позволят обстоятельства».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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