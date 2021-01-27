В Севастополе мужчина упал с балкона и разбился

В Севастополе мужчина упал с балкона многоэтажного дома.

Инцидент произошел накануне вечером в Гагаринском районе.

В соцсетях опубликовано видео, снятое очевидцем. На нем видно только то, что на месте происшествия работают правоохранители.

В следственном управлении по Севастополю и Крыму сообщили, что мужчина умер. Устанавливают обстоятельства происшествия, и выясняется, было ли это случайное падение или намеренное действие.

В севастопольском управлении МВД происшествие не комментируют.

В тексте использованы материалы: Форпост

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