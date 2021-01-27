Власть
В Крыму проводят мониторинг лавиноопасных мест с помощью дронов
Спасатели Крыма сообщают, что в условиях непогоды проводят мониторинг состояния автодорог, а также лавиноопасных горных районов полуострова с помощью беспилотных летательных аппаратов.
«Особое внимание уделяется проездной способности аварийноопасных участков автодороги «Бахчисарай-Ялта», ведущий на плато Ай-Петри. Для обследования места возможного схождения снежных лавин используется беспилотный летательный аппарат», – сказано в информации МЧС Крыма.
Согласно прогнозу МЧС России, возможен сход лавин, локальные оползни, селевые потоки в ряде российских регионов. В свой прогноз ведомство также включило Крым и Севастополь.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
На Медведь-горе в Крыму искали 70-летнего путешественника. 70-летнего мужчину, заблудившегося во время вечерней прогулки на горе Аю-Даг на Южном берегу Крыма, пришлось искать спасателям.
Потерявшихся в Крыму туристов искали в тумане и нашли в пещере. Группа из одиннадцати человек заблудилась в горах Крыма вечером в воскресенье.
В Крыму за один вечер с гор сняли пятерых блуждавших туристов. За минувший вечер крымские спасатели дважды привлекались к операциям в горно-лесной местности, где помогли пятерым туристам.
Спасатели сняли мужчину с горы Таракташ в районе Судака. Вчера в службу спасения поступило сообщение о том, что в ГО Судак, в районе горы Таракташ, мужчина 1987 г.р. не может спустится вниз со скального участка.
В Крыму пациентка с онкологией скончалась после поездки на «скорой» по трем больницам
Пациентка с онкологическим заболеванием скончалась после того, как ее не приняли в нескольких больницах в Крыму.
Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 181 человека в Крыму.
Бьют плитку, ломают урны и лавочки: Симферополь оккупировали вандалы фото
В Симферополе на набережной реки Салгир по ночам орудуют неизвестные вандалы.
Взрыв или замыкание? Что случилось с электроподстанцией в Ялте
В Ялте в ночь на 26 января прогремел взрыв, город на несколько минут остался без электричества.
вчера
Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией
Жители Крыма жалуются на проблемы с вакцинацией против коронавируса.