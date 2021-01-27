В Крыму проводят мониторинг лавиноопасных мест с помощью дронов

Спасатели Крыма сообщают, что в условиях непогоды проводят мониторинг состояния автодорог, а также лавиноопасных горных районов полуострова с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Особое внимание уделяется проездной способности аварийноопасных участков автодороги «Бахчисарай-Ялта», ведущий на плато Ай-Петри. Для обследования места возможного схождения снежных лавин используется беспилотный летательный аппарат», – сказано в информации МЧС Крыма.

Согласно прогнозу МЧС России, возможен сход лавин, локальные оползни, селевые потоки в ряде российских регионов. В свой прогноз ведомство также включило Крым и Севастополь.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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