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В Крыму продлили запрет на банкеты, свадьбы и ярмарки
фото © RT
Глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил ограничение на проведение банкетов, свадеб и других торжественных и корпоративных мероприятий до 1 марта.
Соответствующий указ размещен на портале правительства региона.
«Приостановить до 1 марта 2021 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.), в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения», – сказано в документе.
Также до 1 марта продлен запрет на праздничные культурно-массовые мероприятия на площадях, в домах культуры, театрах, цирках, торгово-развлекательных и спортивных комплексах, школах и детсадах.
Кроме того, под запретом до указанной даты остаются ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг в торговых центрах, а также работа развлекательных центров в выходные и праздничные дни.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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