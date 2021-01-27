В Крыму продлили запрет на банкеты, свадьбы и ярмарки

фото © RT

Глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил ограничение на проведение банкетов, свадеб и других торжественных и корпоративных мероприятий до 1 марта.

Соответствующий указ размещен на портале правительства региона.

«Приостановить до 1 марта 2021 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.), в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения», – сказано в документе.

Также до 1 марта продлен запрет на праздничные культурно-массовые мероприятия на площадях, в домах культуры, театрах, цирках, торгово-развлекательных и спортивных комплексах, школах и детсадах.

Кроме того, под запретом до указанной даты остаются ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг в торговых центрах, а также работа развлекательных центров в выходные и праздничные дни.

Учреждения дополнительного образования возобновят работу с 1 февраля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Всем бояться»: в Крыму налоговая плотно займется рынками. Арендаторов торговых мест на крымских рынках в текущем году ожидают обследования со стороны налоговой службы на предмет применения контрольно-кассовой техники.

Крымчанин получил реальный срок за убийство собаки. Почти два года тюрьмы получил крымчанин, который убил собаку и избил сотрудника полиции.

Жительницу Симферополя накажут за прописку «иностранных мигрантов». Жительница Симферополя незаконно зарегистрировала в своей квартире нескольких граждан других государств.

На Ай-Петри и Ангарском перевале появятся спасательные посты МЧС. В связи с сохранением устойчивого снежного покрова на плато Ай-Петри и на Ангарском перевале будет организована работа аварийно-спасательных постов «КРЫМ – СПАС».