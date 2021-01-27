В Крыму пациентка с онкологией скончалась после поездки на «скорой» по трем больницам

фото © gazetauzao.ru

Пациентка с онкологическим заболеванием скончалась после того, как ее не приняли в нескольких больницах в Крыму.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Женщина поступила с онкологией сначала в больницу Семашко. Маршрутизацию там посмотрели и сказали, что нет возможности оказать содействие, направили в Луговскую больницу на этой же машине «скорой помощи». В Луговской сказали, что не могут помочь, отправили в Белогорскую больницу. Женщина в возрасте, и к огромному сожалению получается, что на сегодняшнюю дату, скончалась», – сказал Аксенов.

Он отметил, что точную причину смерти определят эксперты. Однако есть вопросы к маршрутизации пациентов. Во время этой поездки экипаж «скорой помощи» затратил большое количество времени, которое могло быть критичным для женщины. В связи с этим Аксенов поручил министру здравоохранения Крыма Александру Остапенко и вице-премьеру Елене Романовской проработать вопрос маршрутизации, чтобы исключить возможность повторения данной ситуации.

«Мы действительно видим, что из-за колоссальной загрузки медицинских работников есть вопросы, связанные с временем подъезда. Такие моменты, когда «скорая» курсирует между больницами и между учреждениями, надо устранить. Должен быть старший по диспетчеризации. Определиться, почему сначала везут в одну больницу, потом выясняют, что (нужно) в другую, а из другой в третью. Так быть не должно», – добавил Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Всего шесть тысяч крымчан привились от коронавируса. На сегодняшний день более шести тысяч крымчан вакцинированы от коронавируса, более 250 человек уже получили повторную прививку.

Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией. Жители Крыма жалуются на проблемы с вакцинацией против коронавируса.

Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе: новый рекорд. В Севастополе за сутки были зарегистрированы 102 новых случая заболевания COVID-19.