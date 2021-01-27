Здоровье
В Крыму пациентка с онкологией скончалась после поездки на «скорой» по трем больницам
фото © gazetauzao.ru
Пациентка с онкологическим заболеванием скончалась после того, как ее не приняли в нескольких больницах в Крыму.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Женщина поступила с онкологией сначала в больницу Семашко. Маршрутизацию там посмотрели и сказали, что нет возможности оказать содействие, направили в Луговскую больницу на этой же машине «скорой помощи». В Луговской сказали, что не могут помочь, отправили в Белогорскую больницу. Женщина в возрасте, и к огромному сожалению получается, что на сегодняшнюю дату, скончалась», – сказал Аксенов.
Он отметил, что точную причину смерти определят эксперты. Однако есть вопросы к маршрутизации пациентов. Во время этой поездки экипаж «скорой помощи» затратил большое количество времени, которое могло быть критичным для женщины. В связи с этим Аксенов поручил министру здравоохранения Крыма Александру Остапенко и вице-премьеру Елене Романовской проработать вопрос маршрутизации, чтобы исключить возможность повторения данной ситуации.
«Мы действительно видим, что из-за колоссальной загрузки медицинских работников есть вопросы, связанные с временем подъезда. Такие моменты, когда «скорая» курсирует между больницами и между учреждениями, надо устранить. Должен быть старший по диспетчеризации. Определиться, почему сначала везут в одну больницу, потом выясняют, что (нужно) в другую, а из другой в третью. Так быть не должно», – добавил Аксенов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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