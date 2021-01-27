В Крыму не разминулись Hyundai и Audi: два человека в больнице

На автодороге Симферополь-Алушта в районе села Андрусово произошло столкновение внедорожника Hyundai Tucson и седана Audi A6, в результате которого пострадали два человека.

Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по РК.

«Водитель Hyundai Tucson 1951 года рождения, двигаясь по крайней правой полосе дороги со стороны Алушты в сторону Симферополя, совершил разворот в нарушение горизонтальной разметки. В результате он совершил столкновение с автомобилем Audi A6, двигавшемся в попутном направлении сзади. В ДТП пострадали два человека – водитель и пассажир Hyundai Tucson, оба госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе мужчина упал с балкона и разбился. В Севастополе мужчина упал с балкона многоэтажного дома.

Крымчанка спровоцировала дворнягу и чуть не лишилась глаза. По крымским социальным сетям разошлись жуткие фотографии после очередного нападения собаки на человека в Керчи.

В Крыму семья с тремя детьми на «Ниве» застряла в грязи. Семью из пяти человек, застрявших на автомобиле в грязи посреди леса, пришлось эвакуировать спасателям.

Взрыв или замыкание? Что случилось с электроподстанцией в Ялте. В Ялте в ночь на 26 января прогремел взрыв, город на несколько минут остался без электричества.