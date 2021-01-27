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Происшествия

В Крыму не разминулись Hyundai и Audi: два человека в больнице

15:19 среда, 27 января 2021

На автодороге Симферополь-Алушта в районе села Андрусово произошло столкновение внедорожника Hyundai Tucson и седана Audi A6, в результате которого пострадали два человека.

Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по РК.

«Водитель Hyundai Tucson 1951 года рождения, двигаясь по крайней правой полосе дороги со стороны Алушты в сторону Симферополя, совершил разворот в нарушение горизонтальной разметки. В результате он совершил столкновение с автомобилем Audi A6, двигавшемся в попутном направлении сзади. В ДТП пострадали два человека – водитель и пассажир Hyundai Tucson, оба госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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