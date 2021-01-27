В Крыму начинают новый «крестовый поход» на самострои и самозахваты

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Практика самовольного строительства и занятия земли получила на полуострове распространение в 2000-х годах.

Ранее в Крыму насчитали более 15 тысяч незаконно занятых участков и десятки тысяч самовольно возведенных строений. В 2016 году глава Крыма Сергей Аксенов поручил до 31 августа составить полный список незаконных построек и уже с 1 сентября начать их снос.

Войну самовольно возведенным заданиям глава Крыма Сергей Аксенов объявил несколько лет назад: до 31 августа 2016 года предполагалось составить полный список незаконных построек и уже с 1 сентября начать их снос. Но процесс пустили на самотек. В итоге весной 2017 года на сайте республиканского правительства в 2017 году появился «перечень объектов капитального строительства, строительство которых запрещено до проверки разрешительной и технической документации по строительству данных объектов, необходимых правоустанавливающих документов Архитектурноградостроительным советом Республики Крым». Изменения в него обещали вносить по мере выявления или устранения нарушений. Но, похоже, что последний раз обновлялся документ в октябре все того же 2017-го. По крайне мере, на официальном портале республиканского правительства опубликована именно эта версия, в которую внесено всего 98 объектов.

В феврале 2017 года глава Минстроя РК Сергей Кононов предлагал провести тотальный мониторинг разрешительных документов, выданных до 2015 года, заключить с действующими застройщиками инвестиционные договоры, в которых была бы учтена ценность предоставленных под застройку участков, определить, какая нагрузка ляжет на инженерные сети, за чей счет они будут сделаны, как будут организованы парковки. И начать работу он предлагал с Приморского парка Ялты.

Но в официальном перечне ни одного объекта, возведенного в Приморском парке, нет. А, например, в Алуште в этот список внесли всего две перестроенный квартиры, хотя в декабре 2016 года заявлялось, что только в прибрежной зоне в Профессорском уголке выявлено 24 объекта, подлежащих сносу.

Год назад глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что местные власти имеют все рычаги для недопущения незаконной застройки, но не контролируют этот процесс. И сообщил, что республиканское правительство разрабатывает инициативу, которая предусматривает для владельцев и руководителей компаний, ведущих незаконную застройку, уголовную ответственность и возмещение нанесенного ущерба, если на снос придется потратить бюджетные деньги. Но процесс опять заглох.

И вот объявлен новый крестовый поход: в течение года правительство РК собирается создать полный реестр самозахваченных территорий и незаконных построек – как жилых (включая надстроенные гаражи), так и нежилых. Как сообщает источник агентства в правительстве РК, в первую очередь, речь идет о курортных территориях и особого охраняемых зонах. Владельцам попавших в список объектов придется либо легализовать свое имущество (не относится к ООПТ), либо снести их.

Отметим, что официально власти подобные планы пока не озвучивают.

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