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Водный кризис

В крымской реке Бельбек повышается уровень воды

В крымской реке Бельбек повышается уровень воды

фото © Крым.реалии

Уровень воды в реке Бельбек (Севастополь) повысился с начала января.

Вода в реке мутная, скорость ее течения увеличилась. По словам местных жителей, которые просят не называть их имен, увеличение стока Бельбека началось после прошедших в начале месяца дождей, а также из-за таяния ранее выпавшего снега.

2 января пресс-служба крымского Гидрометцентра сообщила, что водность реки Бельбек значительно ниже нормы и находится в пределах 0,10-0,22 куб.м/с. Синоптики подчеркнули, что водность рек для этого времени года – очень низкая: «Средние за месяц расходы воды на реках Бельбек, Салгир, Малый Салгир, Биюк-Карасу, Демерджи составили 0.10-0.22 куб.м/с, на малых реках 0.002-0.083 куб. м/с и были: на реках Демерджи и Малый Салгир в пределах 41-52 % нормы, а на остальных реках в пределах 1-17 % нормы».

26 января глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что через реку Бельбек сейчас «проходит 30-40 тысяч кубометров воды в сутки». В пересчете на скорость потока это составляет 0,35-0,46 куб. м/с, то есть с начала января сток Бельбека увеличился в 2-3 раза.

В сентябре 2020 года сообщалось, что уровень воды в реке Бельбек, значительно снизился.

Бельбек – самая полноводная река Крыма протяженностью 65 километров. Она образуется слиянием двух рек – Биюк-Узенбаш и Манаготра, стекающих с севе-ро-западных склонов Главной гряды Крымских гор. Бельбек протекает по тер-ритории Бахчисарайского района и впадает в Черное море у севастопольского поселка Любимовка.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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