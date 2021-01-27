Водный кризис
Развитие сюжета: Еще три населенных пункта в Крыму переведут на скважины ● Воды в Ялте много, но давать ее будут все равно по часам ● Лаборатории на колесах будут бороться с утечками воды в Крыму ● Крымчан успокоили: проблемы с водой останутся надолго ● Крымчан просят не удивляться странной воде из кранов
В крымской реке Бельбек повышается уровень воды
фото © Крым.реалии
Уровень воды в реке Бельбек (Севастополь) повысился с начала января.
Вода в реке мутная, скорость ее течения увеличилась. По словам местных жителей, которые просят не называть их имен, увеличение стока Бельбека началось после прошедших в начале месяца дождей, а также из-за таяния ранее выпавшего снега.
2 января пресс-служба крымского Гидрометцентра сообщила, что водность реки Бельбек значительно ниже нормы и находится в пределах 0,10-0,22 куб.м/с. Синоптики подчеркнули, что водность рек для этого времени года – очень низкая: «Средние за месяц расходы воды на реках Бельбек, Салгир, Малый Салгир, Биюк-Карасу, Демерджи составили 0.10-0.22 куб.м/с, на малых реках 0.002-0.083 куб. м/с и были: на реках Демерджи и Малый Салгир в пределах 41-52 % нормы, а на остальных реках в пределах 1-17 % нормы».
26 января глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что через реку Бельбек сейчас «проходит 30-40 тысяч кубометров воды в сутки». В пересчете на скорость потока это составляет 0,35-0,46 куб. м/с, то есть с начала января сток Бельбека увеличился в 2-3 раза.
В сентябре 2020 года сообщалось, что уровень воды в реке Бельбек, значительно снизился.
Бельбек – самая полноводная река Крыма протяженностью 65 километров. Она образуется слиянием двух рек – Биюк-Узенбаш и Манаготра, стекающих с севе-ро-западных склонов Главной гряды Крымских гор. Бельбек протекает по тер-ритории Бахчисарайского района и впадает в Черное море у севастопольского поселка Любимовка.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Ее место обитания - бросовые земли»: почему Крым боится нашествия саранчи. Итальянский прус и азиатская перелетная – таких «гостей» ожидают в Крыму в 2021 году. Это виды саранчи, нашествие которой прогнозирует Россельхозцентр.
В Крыму объяснили, почему на берег выбрасываются дельфинята в предсмертном состоянии. Детеныши дельфинов чаще выбрасываются на побережье Крыма в мае-июле, когда их мамы попадают в рыболовные сети при сезонном промысле рыбы.
Ливадийский парк в Ялте облюбовали дикие кабаны. Их не смущает соседство с людьми.
Химик рассказал о загрязненности воды в Симферопольском водохранилище. Перевод симферопольских потребителей на воду из скважин окажет положительное влияние на качество водообеспечения населения.
Для опытов: крымский университет купил 30 мышей за один миллион рублей
Для ученых из Крымского федерального университета закупят три десятка генно-модифицированных мышей. На них будут проводить испытания крымской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Власти Крыма думают, что «Коктебель» купили «профессионалы своего дела»
Передача винзавода «Коктебель» в частную собственность – новый этап становления и развития предприятия, заявил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.
Украинские волки добрались до Крыма
Туристов и любителей прогулок на природе предупредили о хищных зверях в лесах возле города.
Аксенов требует лишить мандата своего обличителя из Керчи
Крымского депутата Ерманова могут наказать за рассказ о московских хоромах губернаторской тещи.
6 часов назад
Крымчан предупредили об опасности поездок в Турцию
10 тысяч человек вернулись в Крым из заграничных поездок за последние полгода. У 56 из них был выявлен коронавирус. 78% заболевших вернулись из Турции.