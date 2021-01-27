Украинские волки добрались до Крыма

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Туристов и любителей прогулок на природе предупредили о хищных зверях в лесах возле города.

В лесах возле Севастополя замечены волки, которых не было здесь на протяжении десятков лет. Об этом пишет Telegram-канал «Типичный Севастополь».

Отмечается, что хищники обитают вдали от жилых домов, однако грибникам, туристам и любителям прогулок на природе необходимо быть крайне осторожными.

Канал напомнил, что волки на полуострове были истреблены еще в конце 40-годов прошлого века, а после 2014 года они начали мигрировать с территории материковой Украины в поисках пищи. Сначала зверей заметили в крымских степях, позже – в горных районах, а сейчас они добрались до Севастополя.

Ранее в Симферопольском районе полуострова произошло сразу два инцидента, связанных с нападением волка на людей. Животное напало на людей вблизи сел Перевальное и Привольное в предгорной части Крыма.

Сперва бешеная волчица в одном из частных подворий напала на собаку и ее хозяйку, которая бросилась на помощь домашнему животному. Чуть позже агрессивная хищница поднялась вверх против течения реки Ангара и покусала водителей-дальнобойщиков, которые спустились с трассы к лесному ручью.

Одному из мужчин пришлось вступить в настоящую схватку с животным и начать душить его в целях самозащиты. Но после борьбы на ноге и руке водителя остались глубокие раны. Всего в результате лесного инцидента три человека были доставлены в больницу скорой помощи с укусами. Придушенная хищница вскоре оправилась и ушла в лес, где через некоторое время была застрелена егерями.

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