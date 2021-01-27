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Происшествия

Три подростка из Ленобласти сбежали в Крым из-за тепла и яблок

15:02 среда, 27 января 2021

Школьников из Соснового Бора, которые ушли из дома накануне, разыскивают по всей России.

Три школьника из города Сосновый Бор Ленинградской области сбежали из дома и не вернулись. Они могли отправиться в Крым, пишет портал «Мегаполис».

Ярослав Глушко (14 лет), Петр Смирнов (13 лет) и Марк Евдокимов (13 лет) исчезли накануне вечером, отключив мобильные телефоны. По словам их друга, которого ребята звали с собой, мальчики собирались уехать в Крым, где тепло, есть яблоки и нет надоевших родителей. У одного из пропавших подростков есть знакомые в Санкт-Петербурге, которые должны были отвезти беглецов в Евпаторию.

Полиция разыскивает школьников и просит всех, кому что-либо известно об их местонахождении, сообщить в дежурную часть по номеру 8 (813) 692-26-65 или инспектору по делам несовершеннолетних Юлии Михайловой – 8 (999) 045-45-96.

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