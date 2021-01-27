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Происшествия

Симферополец украл электроинструментов на 105 тысяч рублей

Полицейские Симферополя по горячим следам задержали подозреваемого в краже дорогостоящего электроинструмента.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД РК.

С заявлением о краже с дачного участка в полицию обратился 28-летний житель Симферополя. Он рассказал, что с дачи пропали перфоратор, болгарка, циркулярная пила по дереву, и другая дорогостоящая техника. Общая сумма ущерба составила 105 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего жителя крымской столицы. Мужчина чистосердечно признался, рассказав, что похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Алуште двое злоумышленников украли с карты знакомого больше 300 тысяч рублей. Алуштинские полицейские задержали двух подозреваемых в краже 330 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого.

Уровень преступности в Севастополе за год вырос почти на 50 процентов. Количество совершенных в Севастополе преступлений за год выросло на 44%.

Крымчанина в интернете обманул житель Краснодарского края. В дежурную часть полиции Симферополя поступило заявление от 22-летнего жителя Симферопольского района, который сообщил, что стал жертвой мошенников.

В Севастополе юные рецидивисты избили и ограбили собутыльника. В Севастополе 21-летний местный житель пострадал от своих 18-летних приятелей во время вечеринки, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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