Происшествия
Симферополец украл электроинструментов на 105 тысяч рублей
Полицейские Симферополя по горячим следам задержали подозреваемого в краже дорогостоящего электроинструмента.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД РК.
С заявлением о краже с дачного участка в полицию обратился 28-летний житель Симферополя. Он рассказал, что с дачи пропали перфоратор, болгарка, циркулярная пила по дереву, и другая дорогостоящая техника. Общая сумма ущерба составила 105 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего жителя крымской столицы. Мужчина чистосердечно признался, рассказав, что похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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