Севастопольцев просят не раскачивать то, что не должно качаться

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В Комсомольском парке качается свежеуложенная плитка – такие сообщения появились в соцсетях пару дней назад.

Под видео, выложенном в сеть журналистом Евгенией Щербаковой, горожане оставили язвительные комментарии, а одна дама высказалась в том смысле, что на таких плитках неплохо потанцевать или использовать их как музыкальный инструмент.

Не раскачивать то, что не должно качаться, просит севастопольцев глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Были замечания в Комсомольском парке по «бухтящей» плитке. Подрядчик устранил! Сегодня наблюдал картину на сквере И. Голубца. Гражданин стоял на тактильной плитке и пытался ее раскачать!! Странно. Видимо, для хайпа», – написал он на своей странице в Фейсбуке.

Напомним: Комсомольский парк был открыт после капитального ремонта в конце прошлого года. Это событие и хорошая погода привлекли сюда большое количество горожан, и в целом отзывы севастопольцев об обновленном общественном пространстве были положительными.

«Поздравляю всех нас с открытием Комсомольского парка. Прежде всего хочу как житель города и эксперт, проводивший мониторинг, сказать спасибо подрядчику – ООО «Билдинг Технолоджис»! Знаю, что подряд строители выиграли летом по открытому конкурсу, понизив ценовое предложение на почти 30 млн, что проект был откровенно говоря «сырой», не продуманный. По нашим просьбам строители переработали на 70% проектную документацию (чертежи), нашли наилучшие качественные и визуальные решения! С учетом задержек стройки из-за арендаторов участка под аттракционы, изменений по формату детских площадок и т.д. для такого знакового объекта – это рекорд по времени ремонта! Молодцы!» – написала в Фейсбуке Людмила Борденюк.

В тексте использованы материалы: Форпост

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