Происшествия
Севастополец спал в чужих домах и потом их обворовывал
Полицейские задержали севастопольца, который сначала ночевал в чужих домах и недостроях, а потом их обворовывал, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, 51-летний мужчина на электричке приезжал на место преступления поздно ночью, взламывал металлопластиковые окна, проникал в помещения, ночевал там, а утром забирал имущество и возвращался домой в Севастополь, где продавал краденое.
Сейчас мужчину подозревают в более чем 20 фактах краж, совершенных таким способом.
В отношении предприимчивого севастопольца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящий момент злоумышленника взяли под стражу.
Ранее жительница одного из соседних регионов России украла у крымской пенсионерки более 300 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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