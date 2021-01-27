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Происшествия

Севастополец спал в чужих домах и потом их обворовывал

Полицейские задержали севастопольца, который сначала ночевал в чужих домах и недостроях, а потом их обворовывал, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, 51-летний мужчина на электричке приезжал на место преступления поздно ночью, взламывал металлопластиковые окна, проникал в помещения, ночевал там, а утром забирал имущество и возвращался домой в Севастополь, где продавал краденое.

Сейчас мужчину подозревают в более чем 20 фактах краж, совершенных таким способом.

В отношении предприимчивого севастопольца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящий момент злоумышленника взяли под стражу.

Ранее жительница одного из соседних регионов России украла у крымской пенсионерки более 300 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Элитные квартиры в Севастополе трижды продавали втайне от хозяев. Помещения в севастопольском жилом комплексе «Остряково» и других домах продавали по нескольку раз втайне от первоначальных владельцев, сообщает «Первый канал».

Симферополец украл электроинструментов на 105 тысяч рублей. Полицейские Симферополя по горячим следам задержали подозреваемого в краже дорогостоящего электроинструмента.

Крымчанин с футболкой и пакетом на голове снял деньги с чужой карты. В Алуште задержали местных жителей по подозрению в краже денег с банковского счета в крупном размере.

В Алуште двое злоумышленников украли с карты знакомого больше 300 тысяч рублей. Алуштинские полицейские задержали двух подозреваемых в краже 330 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого.

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