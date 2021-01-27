Ремонт дороги на Ай-Петри включили в федеральный проект по туризму

Республика Крым примет участие в федеральном проекте по развитию туризма на территории полуострова. В рамках программы планируется ремонт автодорог, ведущих к значимым объектам РК.

Об этом сообщила начальник главного управления по реализации нацпроектов Аппарата Совета министров Республики Крым Наталья Писарева на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«На 2021 год запланирован новый национальный проект по развитию туризма. Сейчас он прорабатывается на федеральном уровне, этим занимается Ростуризм, а у нас им займется министерство курортов и туризма РК. На сегодняшний день разрабатываются три проекта, как только федеральные органы исполнительной власти их утвердят, выделят финансирование на реализацию проектов на региональном уровне, Крым будет также активно участвовать», - рассказала она.

По словам Писаревой, предполагается, что в программу войдут мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог, ведущим к значимым объектам в Республике Крым.

«Например, дорога на Ай-Петри. Этот список сейчас прорабатывается, и как только мы получим финансирование, сразу включимся в процесс», - уточнила специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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