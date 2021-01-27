Прогноз погоды в Крыму на среду 27 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 27 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (южный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (южный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (южный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (южный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 96 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью около 11 градусов. Ветер южный 27 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 79 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер юго-восточный 20 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 30 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 82 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 10 градусов. Ветер юго-восточный 24 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 86 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер юго-восточный 18 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 84 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 93 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 87 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 92 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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