Полицейские изъяли у жителей Симферопольского района 20 кг марихуаны

Два крымчанина вырастили на своем приусадебном участке в селе Пожарское Симферопольского района 20 кг марихуаны.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Стражами порядка проведен осмотр территории частного домовладения, в котором изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета в свернутом виде со специфическим запахом, – говорится в сообщении. – Согласно заключения эксперта, предоставленное вещество является частями растений конопля общей массой почти 20 килограммов, что, согласно действующему законодательству, соответствует крупному размеру».

В МВД отметили, что подельники 37 и 34 лет задержаны. Мужчины пояснили, что наркотическое средство они вырастили на приусадебном участке, после чего хранили для личного употребления.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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