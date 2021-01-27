Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +12
море +10

Происшествия

Полицейские изъяли у жителей Симферопольского района 20 кг марихуаны

07:12 среда, 27 января 2021

Два крымчанина вырастили на своем приусадебном участке в селе Пожарское Симферопольского района 20 кг марихуаны.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Стражами порядка проведен осмотр территории частного домовладения, в котором изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета в свернутом виде со специфическим запахом, – говорится в сообщении. – Согласно заключения эксперта, предоставленное вещество является частями растений конопля общей массой почти 20 килограммов, что, согласно действующему законодательству, соответствует крупному размеру».

В МВД отметили, что подельники 37 и 34 лет задержаны. Мужчины пояснили, что наркотическое средство они вырастили на приусадебном участке, после чего хранили для личного употребления.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинцу грозит десять лет тюрьмы за сверток с амфетамином. Полицейские задержали в Ялте 32-летнего местного жителя с подозрительным свертком.

Москвич пытался провезти марихуану в поезде «Симферополь - Москва». В поезде «Симферополь-Москва» задержали нетрезвого жителя российской столицы, который пытался избавиться от наркотиков, сообщили в пресс-службе крымского линейного управлении МВД России на транспорте.

Житель Судака хранил дома более 13 килограммов марихуаны. Полиция задержала в Судаке 39-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков.

Молодая пара в Керчи пыталась сбыть по-новогоднему оформленные наркотики. Сотрудники МВД задержали в Керчи двух молодых людей, пытавшихся сбыть крупную партию наркотиков.

Здоровье
В Крыму пациентка с онкологией скончалась после поездки на «скорой» по трем больницам

В Крыму пациентка с онкологией скончалась после поездки на «скорой» по трем больницам

Пациентка с онкологическим заболеванием скончалась после того, как ее не приняли в нескольких больницах в Крыму.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека

Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 181 человека в Крыму.

Происшествия
Бьют плитку, ломают урны и лавочки: Симферополь оккупировали вандалы

Бьют плитку, ломают урны и лавочки: Симферополь оккупировали вандалы фото

В Симферополе на набережной реки Салгир по ночам орудуют неизвестные вандалы.

Курорт
Летний отдых в Турции подорожал на 15 процентов

Летний отдых в Турции подорожал на 15 процентов

Стоимость отдыха в Турции этим летом выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, после старта сезона цены продолжат расти.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации