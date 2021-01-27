Не ковидом единым: в Крыму растет смертность от онкологии

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В Крыму фиксируется рост смертности от онкологических заболеваний, среди причин смертности крымчан злокачественные новообразования находятся на втором месте.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«К сожалению, на втором месте среди причин смертности населения в Крыму находятся новообразования, в том числе злокачественные. За январь-ноябрь 2020 года от онкологии умерло 3964 человека, что на 108 больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом показатель смертности увеличился на 2,5% и составил 228 на 100 тысяч населения», – сказал Остапенко.

По словам министра, на сегодняшний день в Крыму на учете состоит более 60 тысяч пациентов со злокачественными новообразованиями. Доля их выявления на ранних стадиях снизилась в 2020 году и составила 55,3%. Это ниже целевого показателя, который составляет 61,7%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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