Население Севастополя превысило полмиллиона

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Глава правительства Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, согласно последним данным, население Севастополя составляет 512 тысяч человек.

Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Согласно статистическим данным, в Севастополе по состоянию на 1 февраля 2014 года проживало 386 тысяч человек. Соответственно, население увеличилось на 126 тысяч человек.

Ранее Крымстат сообщал, что с 2014 года на полуостров переехали 205 559 россиян, из них 117 114 – в Крым и 88445 – в Севастополь.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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