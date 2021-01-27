На выезде из Симферополя решили разрушить путепровод

Недостроенный путепровод на выезде из Симферополя будут демонтировать. Дорожники уже начали готовиться к строительно-монтажным работам.

— Существующий недостроенный путепровод будет полностью разобран как не соответствующий нормативным требованиям Российской Федерации, — уточнили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог».

После демонтажа рабочие приступят к строительству транспортной развязки. Она станет финальным этапом строительства обхода Симферополя и будет предназначена для беспрепятственного движения автомобилей с заданными скоростями и нагрузками, — сообщает КП-Крым.

— Для обеспечения съезда автотранспорта с автомобильной дороги Симферополь-Николаевка предусмотрено строительство четырех съездов в одном уровне, — добавили в пресс-службе учреждения.

Стоимость контракта составила около 720 миллионов рублей. Все работы планируют завершить к декабрю 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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