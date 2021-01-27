Медведев пообещал жителям осажденного Севастополя «юбилейные» 75000 рублей

Их выдавали к 75-летию Победы, но тогда люди не имели нужного статуса.

Жители Севастополя получат предусмотренные для ветеранов Великой Отечественной войны 75 000 рублей в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе второго социального онлайн-форума.«Надо справедливость восстановить, вне всякого сомнения, жители осажденного Севастополя эту выплату должны получить», - так Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что приравненные в прошлом году к ветеранам жители осажденного Севастополя эту выплату получить не успели.

По его словам, с учетом количества граждан этой категории, «это не бог весть какие средства» и их можно изыскать.

Глава севастопольского регионального исполкома Общероссийского народного фронта Лариса Мельник напомнила, что жителей осажденного Севастополя осталось всего 1 096 человек и «без преувеличения можно сказать, что их жизнь на вес золота».

Ранее 22 декабря президент Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны. По данным городского правительства, лица, которым положен такой статус, проживают в Севастополе, Симферополе, Москве и Санкт-Петербурге.

Глава Севастополя Михаил Развожаев со своей стороны сообщил президенту, что большую часть средств, необходимых для выплат приравненным к ветеранам гражданам, может выделить сам регион.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Знаменитый завод «Коктебель» в Крыму продали менее чем за 1.5 млн долларов. Госимущество винзавода «Коктебель» продано на аукционе за 110 млн рублей.

Крым переплюнул среднестатистическую Россию по уровню инфляции. Инфляция в Крыму по итогам 2020 года составила 5,2%.

На покупку винзавода «Коктебель» уже есть три претендента. Две компании и физлицо допущены к аукциону по продаже государственного имущества завода марочных вин «Коктебель».

Официально цены в Крыму за год выросли всего на пять процентов. Рост потребительских цен в Крыму по итогам 2020 года составил 5,2%. Это следует из данных Крымстата.