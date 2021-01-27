Медикам в Крыму продлили на год право бесплатного проезда в транспорте

Право бесплатного проезда медицинским работникам в Крыму продлили на год.

Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты республики.

«До 31 декабря 2021 года продлено предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, – говорится в сообщении. – Право на льготный проезд имеют медицинские работники государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению министерства здравоохранения республики».

Также право бесплатного проезда продлено для сотрудников регионального управления Роспотребнадзора, работникам ФМБА в Крыму, медсанчасти МВД по республике и другим категориям граждан.

Бесплатный проезд предоставлен в автобусах, троллейбусах, трамваях городского и пригородного сообщения, а также пригородных поездах в пределах республики.

«Напоминаем, что в Республике Крым введена автоматизированная система оплаты проезда, в связи с чем льготный проезд предоставляется путем считывания многофункциональной карты жителя Республики Крым (бесконтактной банковской карты) платежной системы «Мир», – отметили в пресс-службе минтруда.

Для получения права бесплатного проезда медикам придется в рабочее время прийти в органы соцзащиты республики и написать заявление, чтобы банковскую карту назначили льготной для проезда. Также назначить карту льготной можно в банкомате или в офисе банка. Тем, кто обратился в 2020 году, льготный проезд будет продлен автоматически.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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